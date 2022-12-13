Події

14:47 13.12.2022

В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО МАСШТАБНУ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ

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В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО МАСШТАБНУ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ

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