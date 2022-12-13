В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО МАСШТАБНУ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ
В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО МАСШТАБНУ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ
В УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО МАСШТАБНУ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ
Держприкордонслужба України про перевірку бойової готовності армії у Білорусі: Для нас це нічого не змінює
Після конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні у проходженні зими - прем'єрка Колонна
Значного зростання пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари не спостерігається - Держприкордонслужба
Понад 60% українців мають намір витратити частину новорічного бюджету на допомогу армії та постраждалим від війни – Deloitte
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