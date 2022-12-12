Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо травмовані - прокуратура

Військовослужбовці країни-агресора 12 грудня завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та його передмістю, внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо дістали травм, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміських населених пунктах. Унаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних дістали травм різного ступеня", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.