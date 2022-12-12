Події

12:44 12.12.2022

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо травмовані - прокуратура

1 хв читати

Військовослужбовці країни-агресора 12 грудня завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та його передмістю, внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо дістали травм, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміських населених пунктах. Унаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних дістали травм різного ступеня", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

Теги: #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 11.12.2022
Окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", знищено 3 та пошкоджено 5 одиниць техніки

Окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", знищено 3 та пошкоджено 5 одиниць техніки

16:34 10.12.2022
У Херсоні ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні, люди не постраждали - К.Тимошенко

У Херсоні ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні, люди не постраждали - К.Тимошенко

19:26 09.12.2022
У Херсоні відбулося гасіння поштової марки, присвяченої деокупації міста, - К. Тимошенко

У Херсоні відбулося гасіння поштової марки, присвяченої деокупації міста, - К. Тимошенко

12:20 09.12.2022
Унаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні є поранений, його вже прооперували

Унаслідок обстрілу окупантами лікарні в Херсоні є поранений, його вже прооперували

16:49 06.12.2022
Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

Російські окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу – міськрада

13:02 05.12.2022
У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

У Херсоні затримано екскерівника філії російського банку, яка вводила в місті "рублеву зону"

19:32 04.12.2022
85% споживачів у Херсоні вже мають світло

85% споживачів у Херсоні вже мають світло

19:13 04.12.2022
У Херсоні запустили насосну станцію, яка забезпечить водопостачання 70% городян

У Херсоні запустили насосну станцію, яка забезпечить водопостачання 70% городян

16:56 04.12.2022
Окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона, обійшлося без постраждалих – ОВА

Окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона, обійшлося без постраждалих – ОВА

15:28 04.12.2022
У Херсоні за два тижні внаслідок ворожих обстрілів загинуло 19 людей

У Херсоні за два тижні внаслідок ворожих обстрілів загинуло 19 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу окупантами м. Гірник загинули дві людини, ще 10 поранені - прокуратура

У Словаччині відкрилася ремонтна база для пошкодженої української військової техніки - глава МЗС

Глава МЗС Словаччини: На зустрічі з Зеленським ми обговорили відправлення в Україну МіГ-29

До посольства України в Греції вранці надійшов закривавлений пакет

Російські окупанти обстріляли місто Гірник, постраждали вісім людей - К.Тимошенко

ОСТАННЄ

Кулеба вважає реалістичним сценарій блекауту в Україні

Унаслідок обстрілу окупантами м. Гірник загинули дві людини, ще 10 поранені - прокуратура

У Словаччині відкрилася ремонтна база для пошкодженої української військової техніки - глава МЗС

Глава МЗС Словаччини: На зустрічі з Зеленським ми обговорили відправлення в Україну МіГ-29

До посольства України в Греції вранці надійшов закривавлений пакет

РНБО запровадила санкції проти семи священників УПЦ

Глава МАГАТЕ сподівається на якнайшвидше створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Російські окупанти обстріляли місто Гірник, постраждали вісім людей - К.Тимошенко

Шмигаль перебуває у Франції з робочим візитом

СБУ затримала в Миколаївській області колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА