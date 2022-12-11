Японський апарат Hakuto-R виведено на орбіту, взяв курс до Місяця

Перший японський місячний посадковий апарат Hakuto-R компанії ispace у неділю успішно виведено на земну орбіту за допомогою ракети Falcon 9, він розпочав самостійний політ до Місяця, повідомила американська компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 02:38 за часом Східного узбережжя США. Через 47 хвилин після старту апарат відокремився від другого ступеня ракети-носія Falcon 9 і взяв курс на Місяць.

Місія є цілком приватною. Hakuto-R може стати першим в історії приватним космічним апаратом, який успішно сів на Місяць. Японська компанія ispace розробляє технології роботизованих космічних посадкових пристроїв.

Прилунення посадкового модуля масою тонна заплановано у квітні 2023 року в кратері Атлас на видимому боці природного супутника Землі. Оснащений рядом наукових приладів, він виконуватиме дослідницькі функції як стаціонарний зонд.