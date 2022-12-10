ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ
На об'єктах УПЦ (МП) на Харківщині виявлені сухпайки російських військових, прокремлівська література та велика сума готівки – СБУ
Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо українських полонених – Єрмак
Окупанти здійснили чотири артобстріли Горлівки для залякування місцевих жителів, на Луганщині проводять превентивні заходи щодо боротьби з дезертирством – Генштаб ЗСУ
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