Події

19:48 10.12.2022

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ МЕЛІТОПОЛІ І ТОКМАКУ ЧУТНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ МЕЛІТОПОЛІ І ТОКМАКУ ЧУТНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

Окупанти в суботу завдали 15 авіаударів і здійснили понад 15 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

На об'єктах УПЦ (МП) на Харківщині виявлені сухпайки російських військових, прокремлівська література та велика сума готівки – СБУ

У Херсоні ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні, люди не постраждали - К.Тимошенко

В Україні День прав людини відзначатимуть 10 грудня - указ

ОСТАННЄ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В СЕВАСТОПОЛІ

У ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Рада ЄС схвалила допомогу Україні у розмірі 18 млрд євро

Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо українських полонених – Єрмак

Окупанти здійснили чотири артобстріли Горлівки для залякування місцевих жителів, на Луганщині проводять превентивні заходи щодо боротьби з дезертирством – Генштаб ЗСУ

Окупанти в суботу завдали 15 авіаударів і здійснили понад 15 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

На об'єктах УПЦ (МП) на Харківщині виявлені сухпайки російських військових, прокремлівська література та велика сума готівки – СБУ

Президент Європарламенту про арешт віцепрезидента у справі про корупцію: ЄП проти корупції, зробимо все, щоб правосуддя взяло гору

У Херсоні ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні, люди не постраждали - К.Тимошенко

З Азербайджану в Україну вирушила гуманітарна допомога з партією промислових трансформаторів і генераторів - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА