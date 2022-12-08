На Львівщині затримали вантаж приладів безперебійного живлення та побутової електроніки на суму понад 25 млн грн

На Львівщині затримали вантаж приладів безперебійного живлення та побутової електроніки на суму понад 25 млн грн, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури в четвер.

За даними слідства, вантажівка без оформлення декларації та сплати митних платежів перевезла через державний кордон товару більш ніж на 25 млн грн. За офіційними документами, вантажівка заїхала на митну територію України під виглядом порожньої.

Однак неподалік кордону правоохоронці зупинили авто для перевірки.

"Під час обшуку в причепі було виявлено та вилучено зарядні станції, генератори, павербанки, тепловізори, мобільні телефони, планшети, іншу побутову техніку та брендові сумки. У подальшому ці товари мали бути реалізовані на території України", - повідомила прокуратура.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Слідчі дії здійснюють детективи територіального управління Бюро з питань економічної безпеки у Львівській області.

Крім того, прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці шляхом пропуску на територію України вантажного транспортного засобу з товаром під виглядом порожнього (ч. 2 ст. 364 КК України). Досудове розслідування доручено територіальному управлінню ДБР у Львові.