На Херсонщині під час розмінування загинули 4 поліцейські

У Херсонській області під час стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін загинули четверо поліцейських із Черкаської області, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у "Фейсбуку" у середу.

"Ще четверо поліцейських зазнали поранень, лікарі борються за їхнє життя", - написав він.

Глава Нацполіції висловив свої щирі співчуття рідним загиблих. "Наші колеги виконали свій обов'язок: відслужили, захистили, повернули мир та безпеку деокупованому Херсону... Ми поділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами.

Джерело: https://www.facebook.com/iklymenko.fb