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19:58 07.12.2022

Делегація ЗС Іспанії відвідала місця скоєння військових злочинів російськими окупантами – Генштаб ЗСУ

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Делегація Збройних сил Королівства Іспанії, яка прибула з офіційним візитом в Україну, на чолі з начальником Генерального штабу оборони адмірал-генералом Теодором Лопесом Кальдероном відвідала місця скоєння військових злочинів російськими окупантами.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, під час візиту делегація ЗС Королівства Іспанії була ознайомлена із ситуацією з безпекою в Україні.

Крім того, було обговорено оцінку ймовірного характеру дій противника надалі, ситуацію на українсько-білоруському кордоні, а також тенденції розвитку військово-стратегічної обстановки у східній Європі та Чорноморському регіоні.

В рамках візиту делегація відвідала місця скоєння військових злочинів російськими окупантами, зокрема міста-герої Гостомель, Ірпінь.

"Я побачив, що для них (російських окупантів – ІФ-У) немає різниці, який об'єкт обстрілювати – чи то критична інфраструктура, чи цивільна військова. Звичайно, ми не можемо повірити в те, що це може відбуватися і відбувається в серці Європи", – сказав адмірал-генерал Кальдерон під час візиту до Ірпеня.

У свою чергу, головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний зазначив, що приїзд колеги Теодора Лопеса Кальдерона в Україну в цей складний час є свідченням підтримки та солідарності у війні проти РФ.

"Від імені всього особового складу ЗСУ дякую оборонному відомству, уряду і народу Іспанії за дієву допомогу. Військова співпраця між нашими державами сприяє зміцненню європейської безпеки", - підкреслив Залужний.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ped6cLo1sBTndGXEg984K2jHQuGHRcidTaxvsexnzuUeCH9DHo2FjtBEZmWNTukhl

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