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18:57 07.12.2022

Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Господарського суду Одеської області

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Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Господарського суду Одеської області

Верховний Суд підтвердив законність вироку судді Господарського суду Одеської області Павлу Меденцеву, засудженому до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабаря у розмірі 570 тис. грн.

"Касаційний кримінальний суд Верховного Суду постановив залишити в силі вирок ВАКС від 07.10.2020 та ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.02.2021, якими суддю Господарського суду Одеської області П.А. Меденцева визнано винуватим в одержанні 570 тис. гривень неправомірної вигоди", - повідомляється у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у середу.

Заслухавши доводи сторін, Верховний Суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив захисту у задоволенні касаційних скарг, наголошується у повідомленні.

Отже, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Касаційний кримінальний суд визнали зазначену особу винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (у редакції на час скоєння злочину) та призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними ЗМІ, підсудного затримали у 2014 році під час отримання хабаря. Гроші передав директор приватного підприємства за задоволення його позову у господарському процесі.

Постанова Верховного Суду остаточна та оскарженню не підлягає.

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