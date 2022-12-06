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06:52 06.12.2022

НКРЕКП убезпечила споживачів від нарахування платежів за неспожиту е/е

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НКРЕКП убезпечила споживачів від нарахування платежів за неспожиту е/е

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та ком. послуг (НКРЕКУ) убезпечила побутових споживачів від нарахування платежів за неспожиту електроенергію з боку операторів системи розподілу (ОСР) в умовах примусових відключень е/е, коли споживач не може вчасно передати дані лічильника.

Рішення комісії закріплене відповідною постановою № 1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393", яка була схвалена на засіданні 2 грудня та оприлюднена на офіційному вебсайті регулятора.

"Прийняття цієї постанови покликане захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України та вимушеного обмеження у споживанні електроенергії, викликаного збройною агресією РФ. У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються", – пояснив регулятор на своєму сайті у понеділок.

Як проінформували в НКРЕКП, постанова наказує ОСР з метою запобігання нарахувань за неспожиту побутовими споживачами е/е здійснювати низку дій для захисту прав споживачів.

Зокрема, ОСР-и повинні застосувати за відсутності фактичних показань лічильника знижуючий коефіцієнт щодо середньодобового обсягу використаної е/е індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковий місяць. Цей коефіцієнт повинен враховувати обсяги недопоставленої е/е внаслідок примусових вимкнень.

Крім того, ОСР-и повинні повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, наступного за розрахунковим місяцем, про величину застосованого понижуючого коефіцієнта зміни споживання е/е при розрахунку обсягів надходження до електричних мереж.

 

 

 

Теги: #е_е #нкрекп

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