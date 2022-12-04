У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, 5 танків і 2 артсистеми - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, 5 танків і 2 артсистеми - Генштаб ЗСУ
У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів, зокрема з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена - глава ОВА
У Києві та Київській області тривають екстрені відключення е/е, планові графіки поки що не працюють - ДТЕК
У с. Василівка окупанти два дні тримали в заручниках мирних жителів за спробу проїзду через блокпост - мер Федоров
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