Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз зустрівся із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з британським мандрівником, телеведучим та письменником Бером Гріллзом і подякував йому за візит до України.

"Бере Гріллзе, дякую за цей візит до України! Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей, дякую за цей візит до України!" - написав Зеленський у телеграмі у четвер.

Повідомлення проілюстровано кількома спільними фото глави української держави та британського телеведучого на вулицях Києва.

Гріллз – ведучий телепрограми "Вижити за будь-яку ціну" та автор книги "Ніколи не здавайся". У телепрограмі, яка виходить із 2006 року, він висаджується у диких місцях та показує глядачам, як виживати. Під час експедицій Гріллз збирає гроші для благодійних організацій.