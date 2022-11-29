Події

12:45 29.11.2022

ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

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ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

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У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

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Окупанти готуються до нової хвилі ракетних ударів по Україні наступного тижня - ISW

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Україна просить США допомогти газом

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У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

Координатор Держдепу США із санкцій прибув із візитом в Україну – посол

Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

Словаччина передала Україні 30 БМП-1 – глава Міноборони

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда крон - прем'єр

Новорічну ялинку в Києві встановлять, але вона буде максимально енерговідповідальною - глава YASNO

СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по інфраструктурі Запорізької області

Влада Франції знову розслідує купівлю сім'єю Керімова нерухомості на Лазурному березі - ЗМІ

Окупанти навряд чи зможуть оточити Бахмут і, ймовірно, брешуть про взяття сусідніх сіл – ISW

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