ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях
У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях
СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по інфраструктурі Запорізької області
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