У ДНІПРІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ
Через несприятливі погодні умови суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України
ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок
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