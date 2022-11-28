У КУП'ЯНСЬКУ НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КУП'ЯНСЬКУ НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КУП'ЯНСЬКУ НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ
Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів
Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер
ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок
Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ
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