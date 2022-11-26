Події

12:21 26.11.2022

У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - TELEGRAM-КАНАЛИ

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У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - TELEGRAM-КАНАЛИ

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У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХ - TELEGRAM-КАНАЛИ

Байден: ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору і вклоняємося перед відважним українським народом

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