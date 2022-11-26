У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - TELEGRAM-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - TELEGRAM-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - TELEGRAM-КАНАЛИ
МЗС України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу
В Україні найближчими днями буде сира погода, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця
Моравецький у День пам'яті жертв голодоморів: ми можемо побачити ще один штучно створений голод в Африці та Південно-Східній Азії через РФ
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