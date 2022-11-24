У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - "Укренерго"
Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини
Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - "Укренерго"
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