Події

18:33 23.11.2022

У Вишгородському районі внаслідок влучання ракети 4 особи загинули, 27 постраждали

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У Вишгородському районі внаслідок влучання ракети 4 особи загинули, 27 постраждали

Унаслідок влучання російської ракети в середу, 23 листопада, у Вишгородському районі загинули чотири особи, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Чотири особи загинули, 27 - постраждали внаслідок влучання ворожої ракети на Вишгородщині. Ще шестеро енергетиків постраждали через ракетний удар по критичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку у Фастівському районі. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Нєбитов у телеграм-каналі.

Для забезпечення життєдіяльності в області діє 371 пункт обігріву та незламності.

Нєбитов також зазначив, що на Київщині вдвічі збільшено кількість поліцейських нарядів для забезпечення безпеки під час блекауту.

 

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