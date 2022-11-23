Енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури Київської області має бути відновлено протягом найближчих годин - Кулеба

Енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури Київської області має бути відновлено протягом найближчих годин, а далі поступово подаватимуть електропостачання до міст, повідомив голова обладміністрації Олексій Кулеба.

"Протягом найближчих годин ми чекаємо на хороші новини щодо відновлення енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури, а далі поступово підживлюватимуться наші міста", - сказав він в ефірі національного телемарафону у понеділок удень.

Щодо водопостачання області, голова області повідомив, що через відсутність електроенергії в низці населених пунктів немає і води, але робота з відновлення вже триває.