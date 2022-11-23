Навчальні заклади на Київщині 24 листопада працюватимуть у черговому режимі

Навчальні заклади у Київській області 24 листопада працюватимуть у черговому режимі, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Через масовані ракетні обстріли заклади дошкільної та загальної середньої освіти Київської області 24 листопада працюватимуть у черговому режимі", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що за потреби батьки можуть відвести дітей до шкіл та садків. Освітній процес продовжується.

У разі змін буде додатково поінформовано населення області.