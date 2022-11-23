У ЗАПОРІЗЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ І ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЗЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ І ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЗЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ І ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Європарламент закликав до розслідування злочинів РФ в Україні із притягненням причетних осіб до відповідальності – резолюція
Європарламент закликав Єврораду оперативно завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій для РФ - резолюція
Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція
Європарламент закликав до розслідування злочинів РФ в Україні із притягненням причетних осіб до відповідальності – резолюція
Європарламент закликав Єврораду оперативно завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій для РФ - резолюція
Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція
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