Події

13:13 23.11.2022

У ЗАПОРІЗЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ І ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЗЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, МИКОЛАЇВСЬКІЙ І ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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