У ХЕРСОНІ ЗНОВУ ВИБУХИ– ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЗНОВУ ВИБУХИ– ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЗНОВУ ВИБУХИ– ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Європарламент закликав Єврораду оперативно завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій для РФ - резолюція
Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція
Велика Британія вперше відправляє Україні гелікоптери Sea King – голова британського оборонного відомства
Європарламент закликав Єврораду оперативно завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій для РФ - резолюція
Європарламент визнав РФ державою - спонсором тероризму й закликав до її міжнародної ізоляції - резолюція
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