У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
На Ставці головнокомандувача обговорили забезпечення армії, захист енергоінфраструктури та її роботу взимку - Зеленський
На Ставці головнокомандувача обговорили забезпечення армії, захист енергоінфраструктури та її роботу взимку - Зеленський
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в Корецькому монастирі та приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ
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