ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ХЕРСОНІ
CБУ проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській лаврі для недопущення її використання як осередку "руского міру"
CБУ проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській лаврі для недопущення її використання як осередку "руского міру"
Минулої доби жертвами окупаційних військ у Донецькій області стали чотири цивільні особи, ще стільки ж поранено
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