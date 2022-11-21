Посол США привітала українців із Днем Свободи та Гідності: Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поряд із вами стільки, скільки буде потрібно

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала українців із Днем Свободи та Гідності та запевнила, що США будуть поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Ми залишатимемося вашим партнером і підтримуватимемо у боротьбі з тими, хто працює на знищення волі України та її народу. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поряд із вами стільки, скільки буде необхідно", - сказала Брінк у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці посольства США в Україні у твіттері у понеділок.

Вона запевнила, що у той час, коли Росія знову намагається вкрасти майбутнє України, народ США визнає силу та відданість народу України праву обирати та визначати власну долю.

"Ми знаємо, що боротьба за це майбутнє не завершена. Як і дев'ять років тому, безстрашні українці різного віку стоять пліч-о-пліч захищаючи один одного. Ви знову боретесь за свої будинки і свою землю, за свої життя та своїх близьких. Щодня ми бачимо вашу рішучість будувати стабільну, демократичну та процвітаючу країну для своїх дітей. Ви робите це, попри жорстокість спроб Росії стерти вашу країну з пам'яті", - зазначила Брінк.