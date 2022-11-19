Події

20:34 19.11.2022

За поточну добу окупанти завдали два ракетні удари

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За поточну добу окупанти завдали два ракетні удари

За цю добу російські окупанти завдали 2 ракетні удари і здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Від ракетного удару російських окупантів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ", - йдеться у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині області та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка - Запорізької;

на криворізькому та херсонському напрямках – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка та міста Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу

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