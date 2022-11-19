ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
Співробітники ДБР знайшли повний перелік зрадників, які несли службу в "поліції" ворога в Херсонській області
У Кіровоградській області припинено діяльність міжрегіонального угруповання, яке переправляло чоловіків призовного віку через кордон
У Херсон продовжує прибувати гуманітарна допомога, в Корабельний район доставлені 14 мікроавтобусів - глава ОВА
У Краматорську пошкоджено 14 приватних будинків внаслідок чергових російських обстрілів - голова ОВА
Мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця будуть на значній частині України найближчими днями
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