Події

22:37 18.11.2022

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

Електропостачання Києва та області знову забезпечується за стабграфіками після короткочасного запровадження аварійних

ОСТАННЄ

У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди

ЗС України уразили живу силу ворога на Кінбурнській косі

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Окупанти у п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

Планові відключення е/е застосують у суботу у всіх регіонах України

На деокупованих територіях Херсонщини знаходять нові катівні, у яких тримали навіть підлітків

У Єврокомісії заявляють, що уважно стежать за безпекою об'єктів інфраструктури

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