Події

10:12 16.11.2022

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ВАЖЛИВЕ

Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Більшість абонентів підключено до енергомережі - Зеленський

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника

Україні потрібно підготуватися щонайменше до кількох важких днів із енергопостачанням

ОСТАННЄ

Керівник СБУ: Працюємо над встановленням обставин і конкретних виконавців ракетних ударів по Україні

Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

На Харківщині відновлено електропостачання більшості споживачів – Синєгубов

Ворожу атаку на критичну інфраструктуру Києва у вівторок було зупинено силами ППО - Кличко

Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

Київ та низка областей підключені до енергопостачання, відновлювальні роботи у інших регіонах тривають – К. Тимошенко

Прем'єр міністр Нідерландів про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не ракетні удари РФ по Україні

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

Лідери НАТО та G7 на полях саміту G20 на Балі заявили, що засуджують "варварські ракетні удари" РФ по Україні та пропонують Польщі допомогу у розслідуванні вибухів

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

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