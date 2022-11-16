В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ
За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника
Керівник СБУ: Працюємо над встановленням обставин і конкретних виконавців ракетних ударів по Україні
Київ та низка областей підключені до енергопостачання, відновлювальні роботи у інших регіонах тривають – К. Тимошенко
Прем'єр міністр Нідерландів про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не ракетні удари РФ по Україні
РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW
Лідери НАТО та G7 на полях саміту G20 на Балі заявили, що засуджують "варварські ракетні удари" РФ по Україні та пропонують Польщі допомогу у розслідуванні вибухів
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