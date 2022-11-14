Російські загарбники знищили об'єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей – голова "Укренерго"

Військові Російської Федерації знищили важливий енергооб'єкт, який забезпечував енергопостачання всього правобережжя Херсонської області та більшу частину Миколаївської області, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, підірвано. Зал релейного захисту, компресорний, акумуляторний, що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розбито. Кілька гектарів наслідків безсилої злості окупантів перед втечею з правобережжя. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", – написав він на своїй фейсбук-сторінці у понеділок увечері".

Водночас він наголосив, що "Укренерго" разом із військово-цивільними адміністраціями, ДСНС та обленерго вже опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини із сусідніх двох областей.

"Це не буде просто - сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять уздовж територій, де ще зовсім недавно точилися важкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини", - розповів Кудрицький, додавши, що більша частина звільненої Херсонщини без світла із 6 листопада.

Натомість, за його словами, у вихідні енергетики вже передали перелік необхідного обладнання для Херсонської області закордонним партнерам України.

"Вже відгукнулися системні оператори Польщі та Франції. Устаткування вже їде в Україну. Дякую, друзі", - написав голова "Укренерго".