Демократи отримують контроль над Сенатом США
Демократична партія США за підсумками проміжних виборів, що відбулися, збереже контроль над Сенатом американського Конгресу, прогнозує телеканал CNN після того, як демократи після підрахунку голосів у штаті Невада займають 50 сенатських місць при 49 у республіканців.
За даними телеканалу, у Неваді сенатор-демократ Дж. Кетрін Кортес-Масто, колишній прокурор та генеральний прокурор штату, на 0,5% випереджає свого опонента – республіканця Адама Лаксальта.
Напередодні повідомлялося, що у штаті Арізона сенатор-демократ Марк Келлі на виборах до верхньої палати Конгресу США здобув перемогу над своїм опонентом – республіканцем Блейком Мастерсом.
Перемогою в Арізоні та Неваді демократи практично гарантували собі контроль над Сенатом, хоча у Джорджії 6 грудня має відбутися додатковий тур виборів. Проте навіть якщо там переможе республіканець і місця в Сенаті розподіляться 50 на 50, контроль залишиться за демократами, оскільки за рівності місць вирішальним голосом є голос віцепрезидента, яким є демократ Камала Гарріс.