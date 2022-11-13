США та Україна планують побудувати малий модульний реактор

США та Україна планують збудувати малий модульний реактор, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні в рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) Спеціальний посланник президента США з клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили (https://bit.ly/3E6kaRR) про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР)", - написала у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами. партнерами-учасниками пілотного проєкту є міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК "Енергоатом", РНБО України та Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки, а також приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation , Samsung C&T та Starfire Energy.

Крім того, спецпосланник Керрі оголосив про створення нової ініціативи "Проєкт Фенікс", спрямованої на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR.