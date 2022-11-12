У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Воєнна розвідка підтверджує інформацію про підготовку домовленості між РФ та Іраном про постачання балістичних ракет
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"
Воєнна розвідка підтверджує інформацію про підготовку домовленості між РФ та Іраном про постачання балістичних ракет
У Херсоні працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі
Шольц звинуватив Іран у поставках безпілотників РФ і придушенні внутрішніх протестів, попередив про санкції ЄС
Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них - міністр оборони Великої Британії
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"
Експертна рада Мінкультури рекомендувала демонтувати пам'ятники Щорсу і Ватутіну в Києві і вивчити питання перепоховання останнього
Аналіз діяльності "Довженко-Центру" свідчить про стабільну збитковість навіть за умови держфінансування - Держкіно
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