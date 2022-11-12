Події

13:02 12.11.2022

Експертна рада Мінкультури рекомендувала демонтувати пам'ятники Щорсу і Ватутіну в Києві і вивчити питання перепоховання останнього

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Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала прибрати з публічного простору Києва пам'ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінкультури, за результатами обговорення членами експертної ради було ухвалено такі рішення: підтримати пропозицію про вилучення з публічного простору пам’ятника Миколі Щорсу та перенесення його у визначене Київською міською державною адміністрацією місце.

Також Рада рекомендувала Мінкультури та КМДА розпочати заходи з демонтажу та перенесення пам’ятника Миколі Ватутіну, зі збереженням його декору, до музейного простору.

Крім того, міській адміністрації рекомендовано створити робочу групу із залученням фахівців і вчених для вивчення питання ексгумації і подальшого перепоховання останків Ватутіна.

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що послу завершення війни в Маріїнському парку будуть проводиться археологічні та ексгумаційні дослідження щодо різних поховань.

Теги: #памятники #київ

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