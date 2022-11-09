В Киеве с начала месяца зафиксированы 3 взрыва туристических газовых баллонов – КГВА

С начала месяца в Киеве были зафиксированы три случая взрывов туристических газовых баллонов, к счастью, без погибших и пострадавших, сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим в КГВА призвали жителей столицы быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.

"Следуйте инструкциям изготовителя. Всегда проверяйте целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора). Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей, держите их подальше от высоких температур", - указывается в сообщении.

Также в КГВА напомнили, что для использования газовых горелок в помещении должна быть вентиляция.