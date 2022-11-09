У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду
Міністр оборони РФ доручив розпочати відведення військ, перекинути сили і техніку на лівий берег Дніпра
Роботодавці використовують українську мову для пошуку співробітників у 84% випадків – опитування Work.ua
Окупанти за добу завдали вісім ракетних та десять авіаударів по території України, здійснили понад чотири обстріли з РСЗВ
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