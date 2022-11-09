Події

19:42 09.11.2022

У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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