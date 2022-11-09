Зеленський створив чотири військові адміністрації у Херсонській області

Президент України Володимир Зеленський постановив створити у Херсонській області чотири військові адміністрації.

Відповідний указ №760/2022 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області" оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зокрема, створюються Долматівська сільська та Голопристанська міська військові адміністрації Скадовського району Херсонської області, а також Каховська міська та Хрестівська сільська військові адміністрації Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних сил України та Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити згідно із законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Цей указ набирає чинності з дня оприлюднення.