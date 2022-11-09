Події

18:05 09.11.2022

Зеленський створив чотири військові адміністрації у Херсонській області

1 хв читати
Зеленський створив чотири військові адміністрації у Херсонській області

Президент України Володимир Зеленський постановив створити у Херсонській області чотири військові адміністрації.

Відповідний указ №760/2022 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області" оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зокрема, створюються Долматівська сільська та Голопристанська міська військові адміністрації Скадовського району Херсонської області, а також Каховська міська та Хрестівська сільська військові адміністрації Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних сил України та Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити згідно із законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Цей указ набирає чинності з дня оприлюднення.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою - Подоляк

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула питання відновлення постраждалих енергооб'єктів та проходження зимового періоду

Міністр оборони РФ доручив розпочати відведення військ, перекинути сили і техніку на лівий берег Дніпра

Німеччина передала Україні ракети для IRIS-T

Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

ОСТАННЄ

У Києві за сприяння UNFPA відкрився Центр допомоги врятованим

Роботодавці використовують українську мову для пошуку співробітників у 84% випадків – опитування Work.ua

У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ткаченко про рішення експертної ради: Ватутіну та Щорсу не місце у публічному просторі України

Окупанти за добу завдали вісім ракетних та десять авіаударів по території України, здійснили понад чотири обстріли з РСЗВ

Спікер МЗС України: Заява МЗС РФ про готовність вести переговори – чергова димова завіса

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту територій України та відновлення її енергетичної інфраструктури

Генштаб ЗСУ: Окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі із Сєвєродонецька

Мобілізовані громадяни РФ бачать відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації

Відновлення найбільш постраждалих від російських обстрілів будинків у Києві майже завершено – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА