Третім амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" став блогер-мільйонник кіт Степан

Третім амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" став харківський блогер-мільйонник кіт Степан, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Харківський кіт Степан, який має в Instagram 1,3 млн підписників, став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" від МКІП. Це вже третя зірка, яка приєдналася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам'яток культури", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Продюсером блогу є засновниця всесвітньої премії WorldInfluencers and Bloggers Awards Марія Гражина.

Як повідомлялося, раніше до збирання коштів приєднався музикант Святослав Вакарчук, який передав 350 тис. грн на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди.

Крім того, амбасадорами проєкту "Збережіть українську культуру" стали гурт Kalush Orchestra та виконавець Skofka.