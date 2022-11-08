Події

21:54 08.11.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ

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