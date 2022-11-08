ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ
Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль
Рада до 20 листопада затвердить укази Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації
Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями
США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН
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