На Харківщині шляховики підірвалися на міні, 2 людини загинули, ще 2 госпіталізовані - Синєгубов

У вівторок, 8 листопада, на трасі біля Чкаловського (Чугуївський район Харківської області) підірвалися працівники дорожньої служби, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, дві людини загинули, ще двох госпіталізовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що роботи з розмінування звільнених територій тривають. Піротехніки вже знищили близько 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/4721