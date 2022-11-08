Події

18:22 08.11.2022

На Харківщині шляховики підірвалися на міні, 2 людини загинули, ще 2 госпіталізовані - Синєгубов

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У вівторок, 8 листопада, на трасі біля Чкаловського (Чугуївський район Харківської області) підірвалися працівники дорожньої служби, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, дві людини загинули, ще двох госпіталізовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що роботи з розмінування звільнених територій тривають. Піротехніки вже знищили близько 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/4721

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