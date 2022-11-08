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17:57 08.11.2022

Костін обговорив співпрацю українських і британських прокурорів у розслідуванні воєнних злочинів із представником прокурорської служби Британії Гіллом

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Генеральний прокурор України Андрій Костін у вівторок провів онлайн-зустріч із директором з державного обвинувачення Королівської прокурорської служби Великої Британії Максом Гіллом.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України, під час зустрічі обговорювалася співпраця українських і британських прокурорів у розслідуванні воєнних злочинів.

"Для нас важливо залишатися у тісній кооперації з партнерами, адже наша ціль – правосуддя за найвищими світовими стандартами. Ми працюємо над тим, щоб не втратити жоден доказ злочинів агресора", - заявив Костін.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що співрозмовники також обговорили структуру роботи Офісу генпрокурора, щоб визначити найефективніший механізм співпраці українських прокурорів із британськими колегами.

Український генпрокурор зазначив, що звірства, вчинені в Ізюмі, Бучі, Ірпені та інших містах, ілюструють чітку політику переслідування цивільних осіб за їхню українську національність, що є злочином геноциду".

Макс Гілл у свою чергу, запевнив, що готовий надавати колегам підтримку за тими напрямами, де це буде корисно для українських фахівців. Він додав, що його команда може поділитися своїм досвідом і працювати над розробкою тренінгів і гайдлайнів спільно з колегами.

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