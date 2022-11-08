Пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" відкриють цього тижня - Мінінфраструктури

Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус" на українсько-румунському кордоні почне працювати вже цього тижня, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Як зазначається на фейсбук-сторінці міністерства, проїзд буде дозволено для легкових автомобілів та порожніх вантажівок.

Цей пункт пропуску має розвантажити єдиний пункт пропускуна українсько-румунському кордоні "Порубне - Сірет".

"Пункт пропуску "Порубне - Сірет" нині – один із найбільш завантажених. Дорога до європейських портів йде саме через цей пункт пропуску, він дуже важливий для українських експортерів і для вантажного транспорту немає альтернативи проїзду з України до Румунії. Інші пункти пропуску на українсько- румунській ділянці кордону не призначені для проїзду вантажівок", - наголошується в повідомленні.

При цьому "Красноїльськ - Вікову де Сус" спочатку проєктувався як пункт пропуску для пішоходів та легкового транспорту.

Водночас, Україна та Румунія вирішили запустити цей ПП для проїзду вантажівок - спочатку здійснюватиметься перепустка лише порожніх вантажних транспортних засобів, наступним етапом буде дозвіл на проїзд вантажівок з українським експортом.

"Це стане можливим після завершення робіт з румунської сторони", – прокоментував плани щодо роботи пункту пропуску міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Наразі завершено капітальний ремонт понад 7 кілометрів дороги, облаштовано територію пункту та робочі місця для представників усіх служб, змонтовано систему освітлення та систему зв’язку, встановлено обладнання, необхідне для функціонування пункту пропуску.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=883052866191221&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing