"Суспільне" консервує Київський телецентр "Олівець"

ТРК "Суспільне мовлення" (Суспільне мовлення) консервує приміщення Київського телецентру "Олівець" на період воєнних дій для безпеки, мінімізації енерговитрат та економії бюджетних коштів.

"Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч із "Олівцем", унаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання, залишатися там чи ні, – не стояло. Слід враховувати, що "Олівець" – це 24-поверховий хмарочос, у якому під час повітряної тривоги відключають ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей", - наводить слова члена правління "Суспільного", який відповідальний за операційну діяльність, Родіона Кочубея сайт "Суспільного" у вівторок.

Кочубей наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення співробітники "Суспільного" в будівлі "Олівця" не працювали, а перейшли до інших локацій та офісів. За його словами, наразі частина людей працює в історичній будівлі на Хрещатику (вулиця в центрі Києва – ІФ), де розпочиналася історія української телерадіокомпанії, частина – у Будинку звукозапису, частина – дистанційно.

"Консервація приміщення означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат. "Олівець" має автономне опалення. На сьогодні ми виходимо з мінімальних обсягів споживання газу, які необхідні для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде лише на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо", - розповів член правління. Водночас він додав, що обладнання перенесено до інших локацій.

Кочубей також розповів, що цього року "Суспільне" мало бюджет виживання, коли фінансування було виділено лише на кілька статей, серед яких значну частину становить оплата комунальних послуг.

"Щороку лише на обслуговування та утримання "Олівця" йде понад 100 млн грн, що включає комунальні витрати, податок на землю, витрати на персонал. Верховна Рада ухвалила фінансування "Суспільного" на наступний рік на рівні 1504 млн грн, що на 367 млн менше, ніж цьогорічний бюджет. Зрозуміло, що за таких умов маємо опрацьовувати різні варіанти економії бюджетних коштів", - зазначив Кочубей.

Суспільне мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини про можливе порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також міжнародних протоколів. Йдеться про неможливість поширення мовником інформації внаслідок обстрілів, ракетних та авіаційних ударів Росією по телевежах, захоплення об’єктів інфраструктури.

Суспільне мовлення — незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали "Перший" і "Суспільне Культура" та канали Суспільного радіо ("Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура"), а також 24 регіональні телерадіокомпанії.