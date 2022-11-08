Події

15:16 08.11.2022

Нафта прискорила падіння, Brent опустилася нижче за $97 за барель

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Ціни на нафту посилили падіння у вівторок на даних про зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї.

Січневі ф’ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:51 кск подешевшали на $0,96 (0,98%) - до $96,96 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,19 (1,30%) – до $90,60 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,7%, WTI – на 0,9%.

У понеділок у Китаї було зафіксовано понад 7 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, що є максимумом за 6 місяців. У зв’язку з цим Пекін підтвердив, що має намір продовжувати масові тестування та введення локдаунів для стримування поширення коронавірусу.

Попит на нафту в КНР, найбільшому імпортері палива у світі, є одним із головних факторів, що впливають на динаміку нафтового ринку.

"Ринок вірить, що якщо Китай відкриє свою економіку, це різко скоротить профіцит нафти на ринку і чинитиме підвищувального тиску на ф’ючерси", - сказав аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Крім того, трейдери очікують швидкого набуття чинності часткового ембарго на постачання російської нафти до Європи, введеного у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України. "Багато хто очікує, що в грудні почнеться боротьба за вільні барелі, особливо в єврозоні", - зазначив Боб Ягер з Mizuho.

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