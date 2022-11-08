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15:14 08.11.2022

До ВР внесено законопроєкт щодо удосконалення управління оборонними ресурсами

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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді вдосконалити процедуру управління оборонними ресурсами. Відповідний законопроєкт №8187 зареєстровано у Верховній Раді 7 листопада, повідомляє сайт парламенту.

Ініціатор законопроєкту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує, зокрема, доповнити закон "Про оборону України" новими статтями 191, 192 та 193 – "Управління оборонними ресурсами", "Система управління оборонними ресурсами" та "Основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами".

Відповідно до законопроєкту порядок управління оборонними ресурсами визначає Кабінет Міністрів. Водночас управління оборонними ресурсами належить до основних функцій Міністерства оборони України. Міноборони також визначає порядок обліку та звітності про наявність та якісний стан оборонних ресурсів.

Законопроєкт пропонує, щоб центральні та інші органи виконавчої влади у сфері оборони здійснювали заходи щодо удосконалення управління оборонними ресурсами з використанням досвіду держав-членів НАТО та Європейського Союзу.

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