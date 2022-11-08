На Харківщині оголошено в розшук настоятеля храму УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ проти України у проповідях – СБУ

Працівники Управління СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією викрили настоятеля одного з місцевих храмів Української православної церкви (Московського патріархату), який під час окупації Куп’янського району Харківської області закликав парафіян підтримати загарбників.

"Для проведення підривної діяльності він (настоятель - ІФ) залучив прихожанку з одного з місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади. Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватися від правосуддя", - повідомляє пресслужба облуправління СБУ.

За даними спецслужби, у своїх проповідях настоятель виправдовував злочини РФ у війні проти України. Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму в захопленій частині регіону та особисто контактував із ватажком створеної загарбниками "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" Віталієм Ганчевим. "Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Настоятелю та його парафіянці заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) Кримінального кодексу України. Їх оголошено в розшук.

Джерело: https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/pfbid03WJ6ofcfjS1SYkoeLLEdyFJw21tDxizP6zfVDEpBQTwnhV2WedpRaSrn7buDz88Ql