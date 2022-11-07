У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Перехід у власність держави активів 5 стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України – Зеленський
"Харківські тепломережі" роблять пічки-"буржуйки" для пунктів обігріву городян і для власних співробітників
Глава УГКЦ обговорив особливості служіння в умовах повномасштабної війни з Папою Римським, подарував йому фрагмент російської міни, яка знищила фасад храму в Ірпені
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