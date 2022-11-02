Події

22:23 02.11.2022

У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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