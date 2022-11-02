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18:55 02.11.2022

Окупанти продовжують т.зв. евакуацію цивільних на тимчасово зайнятих територіях Херсона, вивозять колаборантів і обладнання з лікарень - Генштаб

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Окупанти продовжують т.зв. евакуацію цивільних на тимчасово зайнятих територіях Херсона, вивозять колаборантів і обладнання з лікарень - Генштаб

Російські окупанти продовжують так звану евакуацію місцевого населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, а також вивозять із регіону колаборантів разом із їхніми сім'ями й обладнання з лікарень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Триває так звана евакуація місцевих жителів із тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що, за наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сім'ями, медперсоналу й обладнання з центральної районної лікарні.

"Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію Російської Федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада "евакуація" буде примусовою", - підсумували в Генштабі.

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