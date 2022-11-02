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18:50 02.11.2022

Американський історик і письменник Тімоті Снайдер став черговим послом благодійної платформи UNITED24 - Зеленський

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Американський історик і письменник Тімоті Снайдер став черговим послом благодійної платформи UNITED24, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Видатний історик Тімоті Снайдер став послом фандрейзингової платформи UNITED24 і розпочав збір на "Ловця шахідів", - написав Зеленський у телеграмі.

Як зазначив президент, Снайдер є великим другом Української держави.

"У своїх працях він розповідає всьому світові про важливість України, нашу правдиву історію і справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, а і про те, як вони самі можуть нам допомогти", - додав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба президента, Тімоті Снайдер став другим послом UNITED24 після актора Марка Гемілла, який зосередить свої зусилля на зборі коштів за напрямом "Оборона і розмінування".

Крім того, нещодавно знаменитий історик виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльского університету "Створення сучасної України", що набрав майже 3 мільйони переглядів.

Як зазначив сам американський історик, він має намір у перспективі зібрати кошти на відновлення українських бібліотек, шкіл і університетів.

"Але зараз ми маємо зробити те, що є більш нагальним, а саме зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць. Тому я поставив мету зібрати $1 млн 250 тис. на захист від цих безпілотників", - додав він.

UNITED24 - ініційована президентом України фандрейзингова платформа й основне місце збору пожертвувань на підтримку України. За шість місяців роботи платформи зібрано $213 млн від громадян зі 110 країн світу.

Серед послів UNITED24 - видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна й Олександр Усик, креативний директор модного дому Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер і Марк Гемілл, група Imagine Dragons, співачка й актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

Теги: #тімоті_снайдер
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